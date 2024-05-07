Изнасиловал и закопал в посадке: на Луганщине россиянин жестоко убил 17-летнюю украинку

Тело нашли после нескольких дней поисков

На Луганщине россиянин изнасиловал и убил 17-летнюю девушку. Ее тело было обнаружено в лесополосе в поселке Дзержинский.

Преступник закопал труп и обложил это место камнями, чтобы замаскировать. Об этом пишет Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на собственные источники.

"Как стало известно ASTRA, несколько дней назад в оккупированных Ровеньках Луганской области пропала 17-летняя местная жительница Анастасия В. 4 мая ее тело нашли в лесополосе в поселке Дзержинский", — говорится в сообщении.

По подозрению в убийстве девушки был задержан 33-летний уроженец Владимировской области РФ. Он раскрыл подробности преступления.

По словам подозреваемого, сначала он надругался над девушкой в машине, а затем испугался, что его могут поймать за это. Тогда он ударил свою жертву ножом в сердце.

Тело подростка россиянин вывез в лесополосу, где закопал и прикрыл камнями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Запорожской области пьяный российский оккупант расстрелял мирных жителей и попытался изнасиловать женщину. Его личность уже была установлена.