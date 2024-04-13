Жуткое убийство в Черкасской области: 17-летнего юношу нашли закопанным в поле (фото)

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное

В Черкасской области произошло ужасное убийство 17-летнего парня Вадима Редьки. В селе Набутов двое молодых людей забили до смерти и закопали в поле переселенца из Краматорска.

Об этом пишет "Дніпро TV", опираясь на слова матери погибшего и комментарии полиции. Последний раз парня видели вечером 3 апреля у дома. Тот с другом собирался идти гулять.

"Мой ребенок вышел в 9:45 вечера, я как раз уходила с работы на велосипеде, подъехала. Он с товарищем выходил и говорит: "Мам, я не долго". Он подрабатывал и учился. Я не долго, завтра на работу, говорит. Мы прогуляемся, вообще сказал: "Я не долго", – рассказывает Валентина Редько, мать убитого парня.

По ее словам, они переселенцы из Краматорска, муж служит, поэтому пыталась держать "руку на пульсе". Валентина говорит, что всегда пыталась знать, где ее сын и с кем, просто заботилась.

Женщина вспоминает, что в тот вечер поговорила с мужем, на часах было уже почти пол 11 вечера, а сына не было еще. Поэтому она пыталась дозвониться ему, но он не ответил. Тогда она набрала его товарища. Голос друга Вадима, Александра, показался матери подозрительным. Как будто он обманывает ее. Александр рассказывал разные версии, то телефон сел, то они сейчас не вместе. В конце концов, парень сказал, что пошел домой, а где Вадим не знает. Затем утром мать обратилась в полицию.

"К оператору "102" поступило сообщение от местной жительницы об исчезновении ее сына, он не выходил на связь. Правоохранители приняли заявление от местной жительницы и сразу приступили к проверке информации о возможном местонахождении", – рассказывает Олег Гудыма, руководитель полиции Черкасской области.

Впоследствии исчезнувший юноша был зверски убит. Тело подростка злоумышленники засыпали землей.

"Причастные к совершению преступления задержаны. Сейчас это двое местных жителей, 18 и 20 лет, совершивших это преступление на почве возникших неприязненных отношений во время распития спиртных напитков. Они нанесли телесные повреждения несовершеннолетнему, после чего вывели его в поле, где нанесли телесные повреждения, которые были несовместимы с жизнью", – отмечает Олег Гудыма.

По данным СМИ, двое подозреваемых в убийстве – 20-летний Богдан Ященко и 18-летний Андрей Гончар. Последнего характеризуют как агрессивного и жестокого юношу.

В правоохранительных органах подтвердили, что сегодня на Гончара, которому всего восемнадцать, уже есть два дела, как до сих пор слушают в судах. После убийства в деревне поползли слухи о еще нескольких жертвах Гончара. Официально известно, что в прошлом году он избил другого мужчину, который после этого скончался. Неофициально, считают в селе, на руках юнош якобы четверо убитых. Кроме этого, он с друзьями вроде бы насильно затягивал девушек в дом.

Пока подозреваемым грозит до 15 лет или пожизненное.

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