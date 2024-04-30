В Киеве из окна многоэтажки выпало одновременно два человека (фото)

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию

Во вторник, 30 апреля, в Деснянском районе Киева сразу два человека одновременно упало с высоты. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, однако от полученных травм несчастные скончались на месте происшествия.

Об этом сообщил киевский Телеграмм-канал "Киев. Главное". Правовая квалификация происшествию будет присвоена после проведения всестороннего расследования.

Известно, что трагический инцидент произошел в Киеве на Троещине. По улице Каштановой 126 располагается многоэтажный жилой дом из окна которого и выпало сразу два человека. По предварительным данным — это мужчина и женщина.

Однако с какого именно этажа и при каких обстоятельствах люди упали с высоты — неизвестно.

Место трагедии

На место вызвали скорую, однако медики лишь констатировали смерть людей. На месте также работали правоохранители, которым предстоит установить детали и обстоятельства трагедии.

Подробностей о личностях погибших на момент публикации материала — нет.

Трагедия произошла на Троещине

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что возле киевского заведения "Белый налив" произошла массовая драка при участии молодых мужчин. Парни изначально толкали друг друга, а затем начали жестоко драться.