Убили из-за гражданства? В Германии зарезали 17-летнего украинского баскетболиста (фото)

Врачи не смогли спасти парня

В Германии произошла трагическая смерть 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Парень скончался в результате нападения.

Об этом сообщает Федерация по баскетболу Украины и Федерация по баскетболу города Киева. Отмечается, что парень – житель столицы.

"В Дюссельдорфе произошло страшное горе — трагически погиб 17-летний баскетболист юношеских сборных Украины Владимир Ермаков", — говорится в сообщении.

Володя Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа. В преддверии очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они – украинцы.

ФБК отмечает, что вся команда провела ночь в больнице рядом с нашими ребятами. К сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации. Местная полиция уже ведет дело, с поличным были свидетели.

Погибший парень Ермаков занимался баскетболом и играл в детских командах "Тейваз" и "5T.EAM-ДЮСШ-12" (2006 г.р.). В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 в Болгарии.

Володя Ермаков. Фото — Inna Kostevska

Володя Ермаков. Фото — Inna Kostevska

Володя Ермаков в команде баскетболистов. Фото — ФБК

Награды парня. Володя Ермаков. Фото — ФБК

По некоторым данным нападение могли совершить переселенцы из арабских стран. В сети также предполагают, что нападавшие целенаправленно атаковали ребят из-за их украинского происхождения.

Люди в комментариях под сообщением Федерации баскетбола Украины написали свое мнение. Они написали слова поддержки и поделились своими историями.

Посольство Украины в Германии на момент публикации этой статьи не прокомментировали событие.

Следует отметить, что на украинцев нападают не впервые. Ранее Телеграф уже рассказывал, что в Польше убили украинца. Происшествие произошло в городе Хелм Люблинского воеводства на улице Волынской.

Неизвестный подошел к 36-летнему украинцу на парковке, нанес ему четыре удара ножом в область грудной клетки, после чего скрылся с места происшествия.