Во Львовской области солдатка зарезала своего сослуживца в воинской части: что известно
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Военнослужащий скончался на месте происшествия
Во Львовской области солдатка на территории палаточного городка одной из воинских частей зарезала другого военного во время внезапного конфликта. Женщина была задержана, ей объявлено подозрение в совершении умышленного убийства.
Об этом пишет издание Zaxid net. Случай произошел еще 9 февраля 2024 года.
Сообщается, что уроженка Житомира, имеющая воинское звание солдат, во время внезапного конфликта ударила ножом в грудь своего товарища – другого военнослужащего. В результате колото-резаной раны груди мужчина скончался на месте. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.
Через несколько часов после убийства солдатку задержали, ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Военной была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев без права внесения залога. Следствие по этому делу продолжается, нападающей грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Как пишет издание, о нападающей известно, что она уроженка Житомира, ранее не судимая, не замужем и имеет на содержании троих детей. Также военная является курсанткой учебного механизированного батальона одной из воинских частей.
Ранее "Телеграф" писал, что Служба безопасности Украины задержала наводившего ракеты на Днепр боевика-рецидивиста. Выяснилось, что у задержанного немалый послужной список.