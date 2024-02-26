Во Львовской области солдатка зарезала своего сослуживца в воинской части: что известно

Военнослужащий скончался на месте происшествия

Во Львовской области солдатка на территории палаточного городка одной из воинских частей зарезала другого военного во время внезапного конфликта. Женщина была задержана, ей объявлено подозрение в совершении умышленного убийства.

Об этом пишет издание Zaxid net. Случай произошел еще 9 февраля 2024 года.

Сообщается, что уроженка Житомира, имеющая воинское звание солдат, во время внезапного конфликта ударила ножом в грудь своего товарища – другого военнослужащего. В результате колото-резаной раны груди мужчина скончался на месте. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

Через несколько часов после убийства солдатку задержали, ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Военной была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев без права внесения залога. Следствие по этому делу продолжается, нападающей грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Как пишет издание, о нападающей известно, что она уроженка Житомира, ранее не судимая, не замужем и имеет на содержании троих детей. Также военная является курсанткой учебного механизированного батальона одной из воинских частей.

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