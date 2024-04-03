Подлетел на несколько метров: в Днепре автомобиль сбил мужчину на переходе (фото, видео)

Пострадавший находится в больнице, в тяжелом состоянии

В Днепре, 2 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Водитель легковушки Toyota сбила на пешеходном переходе мужчину. В результате сильного удара последний подлетел на несколько метров, а потом упал на тротуар.

Об этом сообщает "Информатор". ДТП произошло на ул. Староказацкой. Сегодня, 3 апреля, в сети появилось видео момента аварии с камеры наблюдения.

"По предварительным данным, Toyota двигалась по улице Троицкой со стороны Троицкой площади. Водитель совершила резкий маневр и сбила мужчину, который шел по пешеходному переходу. Его отбросило на несколько метров. Автомобиль задел припаркованную Toyota, проехал приблизительно 10-20 метров и остановился. Пострадавшего забрала скорая", — пишет издание.

Сегодня стало известно о состоянии потерпевшего. У 42-летнего мужчины черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, множественные переломы. 41-летняя водитель Toyota не пострадала.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о смертельной аварии, произошедшей в Днепре, на улице Кротова. Водитель выжил в ДТП, чтобы через несколько минут трагически погибнуть.