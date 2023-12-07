Бил ногами и душил поводком: в киевском парке мужчина истязал собаку

Собаку спасли неравнодушные прохожие

В Шевченковском районе Киева мужчина на глазах у прохожих издевался над собакой породы йоркширский терьер. Правоохранителям оперативно удалось установить личность живодера и сообщить ему подозрение в совершении преступления.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в городе Киеве.

Известно, что вопиющий инцидент произошел в ноябре текущего года на территории парка "Бабий Яр" — там прохожие заметили мужчину, который вел себя неадекватно по отношению к своей собаке.

Об издевательствах над животным правоохранителям сообщили неравнодушные граждане, которые стали свидетелями того, как мужчина душил ремешком, сильно бил ногами и таскал по асфальту собаку породы йоркширский терьер. На месте происшествия работала патрульные полицейские и следователи.

Личность живодера была оперативно установлена. Как оказалось, над собакой издевался местный житель 1972 года рождения. Злоумышленника доставили в отделение полиции, а собаку отвезли в клинику.

Ветеринары установили, что у животного сломаны ребра и задняя левая лапа, а также на его теле были обнаружены многочисленные гематомы и ссадины. Собаку оставили в клинике, где она прошла курс лечения.

На данный момент следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 299 УК Украины: "Жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до восьми лет с последующей конфискацией животного. Ее дальнейшую судьбу решит суд.

Мужчина издевался над собакой в парке "Бабий Яр"

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве женщина выбросила из окна многоэтажки щенка: ею уже занялись правоохранители. Прибывшая на вызов оперативно-розыскная группа установила, что 29-летняя уроженка Херсонской области выбросила из окна квартиры, расположенной наседьмом этаже двухмесячного щенка.

Как оказалось, она купила собаку на местном рынке для себя. От полученных трам молодое животное скончалось на месте происшествия.