Под Киевом во время пожара погиб малолетний ребенок: подробности (фото)
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Обстоятельства трагедии предстоит установить специалистам
В ночь на среду, 27 марта, в селе Гоголев Киевской области произошла страшная трагедия — в результате пожара погибли женщина и ее 7-летний сын. Еще двое членов семьи были госпитализированы.
На месте работали спасатели, медики и правоохранители. Подробнее о произошедшем рассказали в пресс-службе Полиции Киевской области.
На данный момент известно, что в селе Гоголев Киевской области в частном доме внезапно начался пожар. Спасатели получили информацию о произошедшем около 03.00.
Прибыв на место бойцы ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание, однако, к сожалению, в одной из комнат были обнаружены бездыханные тела 40-летней женщины и ее 7-летнего сына.
Другие члены семьи, а именно 13-летняя девочка и 18-летний парень были экстренно госпитализированы в Броварскую больницу.
По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, которое произошло в результате ее неисправности.
Причины и обстоятельства трагедии расследуются. По данному факту проводится проверка.
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