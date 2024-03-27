Под Киевом во время пожара погиб малолетний ребенок: подробности (фото)

Обстоятельства трагедии предстоит установить специалистам

В ночь на среду, 27 марта, в селе Гоголев Киевской области произошла страшная трагедия — в результате пожара погибли женщина и ее 7-летний сын. Еще двое членов семьи были госпитализированы.

На месте работали спасатели, медики и правоохранители. Подробнее о произошедшем рассказали в пресс-службе Полиции Киевской области.

На данный момент известно, что в селе Гоголев Киевской области в частном доме внезапно начался пожар. Спасатели получили информацию о произошедшем около 03.00.

Прибыв на место бойцы ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание, однако, к сожалению, в одной из комнат были обнаружены бездыханные тела 40-летней женщины и ее 7-летнего сына.

Причины произошедшего расследуются

Другие члены семьи, а именно 13-летняя девочка и 18-летний парень были экстренно госпитализированы в Броварскую больницу.

По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, которое произошло в результате ее неисправности.

Причины и обстоятельства трагедии расследуются. По данному факту проводится проверка.

В результате пожара дом выгорел практически полностью

Смертельный пожар произошел в селе Гоголев

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