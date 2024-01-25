На Киевщине мужчина за ногу выбросил 5-летнего пасынка в окно: мальчик получил страшные травмы

Злоумышленник, на данный момент, находится под стражей

Житель Киевщины, во время ссоры со своей сожительницей, совершил покушение на жизнь малолетнего ребенка — мужчина взял своего пасынка за ногу и выбросил его из окна квартиры. В результате произошедшего ребенок упал на асфальт и получил тяжкие телесные повреждения.

Злоумышленник, на момент совершения преступления, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Так, летом 2020 в Киевской области разыгралась настоящая трагедия. В квартире, расположенной на первом этаже, между мужчиной и его сожительницей внезапно вспыхнула ссора. В ходе конфликта отчим со всей силы ударил своего 5-летнего пасынка ногой в голову. От удара ребенок потерял равновесие и ударился головой об железную батарею.

Мать пострадавшего мальчика начала оказывать сыну помощь и отвлеклась. В этот момент злоумышленник схватил за ногу второго пасынка — брата-близнеца травмированного ребенка — и выбросил его из окна квартиры. Мальчик упал на асфальт и получил множественные тяжкие телесные повреждения. Ребенок был экстренно госпитализирован, а мужчину задержали.

Стоит отметить, что на момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прокурорам Белоцерковской окружной прокуратуры удалось доказать вину жителя Киевщины в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка. Суд счел мужчину виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы.

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