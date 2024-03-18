Неправильный диагноз и смерть за 2 часа: два врача во Львовской области "помогли" пенсионерке
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Им грозит ограничение свободы до 2 лет
Во Львовской области во время оказания медицинской помощи после ДТП погибла пожилая женщина. Правоохранители сообщили о подозрении двум врачам в Стрыйском районе.
Об этом идет речь на сайте Национальной полиции Украины во Львовской области. Хирург и терапевт обвиняются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
По данным Стрыйской окружной прокуратуры, в медицинское учреждение 14 декабря 2022 в 18:10 поступила 80-летняя женщина с телесными повреждениями, полученными во время ДТП. Известно, что на нее наехал автомобиль.
Через два с половиной часа после пребывания в больнице женщина скончалась. В ходе следствия оказалось, что пациентка не была полноценно обследована врачом-терапевтом приемного отделения и врачом-хирургом. Также диагноз и тяжесть состояния установили неправильно.
Правоохранители сообщили врачам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).
Врачам грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет или исправительные работы сроком до 2 лет, или ограничение свободы сроком до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.
Досудебное расследование продолжается.
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