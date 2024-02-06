В Стамбуле напали на здание суда, есть погибшие и раненые (драматичные видео и фото)

Уже известная судьба нападавших

В турецком городе Стамбул произошло вооруженное нападение на здание суда. В результате происшествия есть раненые, том числе и полицейские.

Мужчина и женщина по неизвестной причине открыли огонь на площади перед стамбульским Дворцом юстиции в Чаглаяне. Об этом сообщил министр внутренних дел турции Али Ерликая, пишет Anadolu Ajansı.

По словам главы Минобороны, пара, пытавшаяся совершить теракт, была ликвидирована. В результате инцидента есть пострадавшие.

"Сегодня (6 февраля, — Ред.), в 11.46, была предпринята попытка нападения на блокпост перед воротами C здания стамбульского суда Чаглаян. Двое нападавших, 1 женщина и 1 мужчина, были захвачены мертвыми. 5 человек, в том числе 3 полицейских, получили ранения", — сказал он.

Согласно обновленной информации турецкой газеты Hurriyet, ранения получили 6 человек. Отмечается, что стрелки могли относиться к террористической организации Революционная народно-освободительная партия-фронт.

Фото: Anadolu Ajansı

После уведомления в регион было направлено множество полицейских и медицинских бригад. По данному факту будет проведено судебное расследование.

Министр юстиции Йылмаз Тунч прокомментировал ситуацию и сделал следующее заявление:

"Я решительно осуждаю вооруженное нападение на пункт безопасности перед зданием стамбульского суда Чаглаян. Я хотел бы поблагодарить наших героических полицейских, которые предотвратили вероломное нападение и нейтрализовали "Я надеюсь на это. Судебное расследование, инициированное нашей Главной прокуратурой Стамбула по поводу инцидента, во многих аспектах продолжается".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2023 года в университете в центре Праги в Чехии открыли стрельбу. В результате происшествия 30 человек получили ранения, а сам стрелок покончил с жизнью самоубийством.