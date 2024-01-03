Побили ногами и перерезали горло: в Польше жестоко напали на украинца (фото)

Нападавшему может угрожать пожизненное заключение

В Польше 27-летний гражданин Украины во время распития алкогольных напитков напал на своего 51-летнего соотечественника. Инцидент произошел в городе Вольбром.

Как пишет Gazeta Wyborcza, об инциденте, произошедшем 25 декабря, полиция сообщила во вторник, 2 января. По данным польских правоохранителей, офицеров вызвали к раненому мужчине ококло полуночи. На месте происшествия полицейские обнаружили заявителя, оказывавшего помощь травмированному 51-летнему мужчине.

"Установлено, что 27-летний и 51-летний граждане Украины пришли в квартиру своего друга. Во время попойки 27-летний начал оскорблять 51-летнего мужчину, затем наносил удары руками и ногами по лицу, а через некоторое время перерезал пострадавшему горло", — сообщили в полиции.

Также отмечается, что после инцидента 27-летний мужчина покинул квартиру, оставив пострадавшего и хозяина. В то время в квартиру вошли другие друзья, которые начали спасать 51-летнего мужчину и сообщили в полицию.

Пострадавший был доставлен в больницу в Олькуше, где он остался под наблюдением врачей, а полицейским удалось быстро установить, где мог быть нападающий. 27-летний парень был задержан в Вольброме около 3 часов ночи. Мужчину доставили в полицию, а после отрезвления его допросили следователи Олкуша.

На следующий день в окружной прокуратуре в Олькуше 27-летнему парню предъявили обвинение в покушении на убийство. Через день Олькусский суд по ходатайству прокуратуры избрал подозреваемому временный арест на 3 месяца.

Вольбром на карте

Напомним, 31 декабря в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины. В результате ДТП трое украинских мужчин погибли.