Избили и вынесли на мороз: в Тернополе подростки напали на знакомого с инвалидностью

Потерпевший был знаком со своими обидчиками

В Тернополе задержали и поместили под стражу без права залога двух несовершеннолетних подростков ― парня и девушку. Они напали на мужчину с инвалидностью, избили его, а бессознательное тело вынесли на улицу, на мороз.

Все свои действия подростки снимали на видео. Об этом начальник главного управления Национальной полиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко написал в Facebook.

Мужчину на улице обнаружила уборщица. Он там пролежал всю ночь. Сейчас потерпевший находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

Правоохранительным органам удалось найти обидчиков мужчины. Им оказались несовершеннолетние уроженцы Чертковского района.

Подросткам объявили подозрение за нанесение тяжких телесных повреждений и оставление в опасности. Их уже взяли под стражу без права внесения залога.

Зюбаненко напомнил что, то, какими вырастут дети, зависит от воспитания и отношений в семье. Он подчеркнул ― жестокость детей не является виной учителей или друзей.

"Я даже не хочу думать, что чувствуют родственники этих несовершеннолетних, но для себя я понимаю, что жестокость у детей ― это не вина учителей или друзей, а упущение родителей, потому что от воспитания и отношений в семьях зависит и то, какими будут наши дети", ― написал Зюбаненко.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестоком избиении девочки в Киевской области. Все произошедшее подростки снимали на телефон.