Избили и вынесли на мороз: в Тернополе подростки напали на знакомого с инвалидностью
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Потерпевший был знаком со своими обидчиками
В Тернополе задержали и поместили под стражу без права залога двух несовершеннолетних подростков ― парня и девушку. Они напали на мужчину с инвалидностью, избили его, а бессознательное тело вынесли на улицу, на мороз.
Все свои действия подростки снимали на видео. Об этом начальник главного управления Национальной полиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко написал в Facebook.
Мужчину на улице обнаружила уборщица. Он там пролежал всю ночь. Сейчас потерпевший находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.
Правоохранительным органам удалось найти обидчиков мужчины. Им оказались несовершеннолетние уроженцы Чертковского района.
Подросткам объявили подозрение за нанесение тяжких телесных повреждений и оставление в опасности. Их уже взяли под стражу без права внесения залога.
Зюбаненко напомнил что, то, какими вырастут дети, зависит от воспитания и отношений в семье. Он подчеркнул ― жестокость детей не является виной учителей или друзей.
"Я даже не хочу думать, что чувствуют родственники этих несовершеннолетних, но для себя я понимаю, что жестокость у детей ― это не вина учителей или друзей, а упущение родителей, потому что от воспитания и отношений в семьях зависит и то, какими будут наши дети", ― написал Зюбаненко.
Ранее "Телеграф" сообщал о жестоком избиении девочки в Киевской области. Все произошедшее подростки снимали на телефон.