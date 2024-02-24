Ударил топором, чтобы не возвращать долг: в полиции рассказали подробности о жестоком убийстве в Харькове (фото)

Тело погибшей нашла ее дочь

В Салтыковском районе Харькова мужчина убил женщину топором. Сделал он это, чтобы не возвращать долг, который составлял 7 тысяч гривен.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области. Отмечается, что тело погибшей обнаружила ее дочь.

По данным полиции, врачи констатировали смерть женщины от множественных ушибов по голове. Умершая проживала сама, в квартире были разбросаны вещи.

Следователям удалось установить, что раньше женщина ссудила в долг знакомому деньги в размере 7000 гривен.

"Под поводом возврата части долга мужчина пришел к потерпевшей. С собой в сумке он принес топор. Во время разговора о возвращении долга мужчина достал из сумки топор и стал избивать женщину по голове. Всего он нанес ей 6 ударов. Убедившись, что она не дышит, он обыскал домашние вещи, закрыл ее ключами потерпевшей и скрылся", — говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался 43-летний местный житель.

Задержанный мужчина

По месту жительства нападающего правоохранители нашли топор, одежду и ключи от квартиры потерпевшей.

Вещи потерпевшей и топор

Топор, которым было совершено преступление

Мужчине было поставлено в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

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