Смерть после пребывания в ТЦК в Тернопольской области: установлено, от чего умер мужчина

Уже проведено вскрытие тела мужчины

В полиции Тернопольской области прокомментировали смерть мужчины после пребывания в военкомате города Бучач. Там рассказали, от чего умер украинец.

Об этом сообщает пресс-служба управления. Эксперты произвели вскрытие тела мужчины.

"В рамках уголовного производства, начатого по факту смерти 49-летнего жителя Чертковского района (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с примечанием "Естественная смерть")", — говорится в сообщении.

Как известно, 29 февраля около 7 часов утра сотрудникам отделения полиции №2 г. Бучач поступило сообщение от дежурного врача о том, что в лечебном учреждении внезапно скончался 49-летний житель Чертковского района. При этом мужчину 27 февраля около 17 часов без сознания каретой скорой помощи доставили в местную больницу с территории роты охраны местного ТЦК по улице Подгаецкой в Бучаче.

"Судебно-медицинская экспертиза установила, что причина смерти мужчины — закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием, инерционный перелом черепа — характерен для падения на плоскость. Из показаний свидетелей и очевидцев происшествия, указанные телесные повреждения мужчина получил в результате падения во время эпилептического нападения", — добавили в полиции.

Решается вопрос о направлении данного уголовного производства по подследственности в Государственное бюро расследований.

Ранее "Телеграф" сообщал, что военная прокуратура открыла уголовное производство по факту смерти 49-летнего жителя Чертковского района Тернопольской области. Мужчина скончался через два дня после попадания в больницу со стен местного ТЦК. В прокуратуре заявили, что на теле погибшего действительно были найдены ушибы и синяки.