Просил сделать тише: в Киеве парень зарезал соседа из-за громкой музыки (фото)

Преступник, по решению суда, взят под стражу

В Соломенском районе Киева между жителями многоэтажного дома возник конфликт из-за громкой музыки. В результате перепалки завязалась драка и у одного из соседей в руках оказался нож, которым он зарезал своего оппонента.

Злоумышленника удалось оперативно задержать — ему грозит многолетнее тюремное заключение. О подробностях происшествия рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

Правоохранители получили сообщение о драке, которая произошла в одной из многоэтажек в Соломенском районе столицы. Прибыв по адресу, полицейские увидели мужчину с тяжелыми ножевыми ранениями грудной клетки. Пострадавшего медики скорой помощи экстренно госпитализировали, однако в больнице он скончался.

Орудие преступления

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователи установили обстоятельства произошедшего.

Как оказалось, потерпевший в своей квартире распивал со своими товарищами спиртные напитки и громко слушал музыку. К нему пришел его 22-летний сосед и потребовал прекратить шуметь. В ходе конфликта злоумышленник нанес хозяину квартиры несколько ножевых ранений в область груди.

От полученных трам пострадавший скончался на больничной койке, а преступник сбежал.

Злоумышленника взяли под стражу

Правоохранители оперативно утановили личность убийцы и задержали его. Фигуранту 2002 года рождения сообщили о подозрении в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 115 УК Украины: "Умышленное убийство". На данный момент он находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Убийство произошло в Соломенском районе столицы

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Дарницком районе Киева прохожие наткнулись возле мусорных баков на окровавленный труп мужчины. Неподалеку от места происшествия были обнаружены следы крови, которые вели к подъезду многоэтажного дома.

Благодаря этой кровавой "дорожке" правоохранителям удалось в считанные минуты задержать злоумышленников и установить все обстоятельства этого жестокого убийства.