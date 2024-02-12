В Мариуполе "Урал" протаранил авто с семьей: есть жертва
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Случаи произвола российских военных участились
На улице Куприна в оккупированном Мариуполе российский военный грузовик "Урал" наехал на легковой автомобиль, в котором находилась семья. Водитель погиб на месте, его жену с ребенком доставили в больницу.
Об этом инциденте проинформировал Мариупольский городской совет. Представители власти отметили, что таких случаев становится все больше, ведь российские военные не придерживаются правил дорожного движения (ПДД).
"Такие аварии с участием российских военных стали довольно частыми случаями. Оккупанты не соблюдают никаких правил дорожного движения, считая, что им законы не писаны. Жертвами становятся мариупольцы", ― говорится в сообщении.
Напомним, что Мариуполь был серьезно разрушен во время российских бомбардировок. По некоторым данным, в городе уничтожены более 90% зданий. 86 из 89 учреждений образования разрушены.
Однако россияне вместо того, чтобы активно отстраивать захваченный Мариуполь, пытаются воздействовать на оставшихся жителей. В конце января стало известно, что они возобновили комсомол в городе. Оккупанты пытаются внушить позитивное отношение к советскому прошлому.
Ранее "Телеграф" информировал о съемке новых пропагандистских роликов в Мариуполе. На этот раз украинских военных обвинили в том, что они якобы пили кровь младенцев.