В Мариуполе "Урал" протаранил авто с семьей: есть жертва

Случаи произвола российских военных участились

На улице Куприна в оккупированном Мариуполе российский военный грузовик "Урал" наехал на легковой автомобиль, в котором находилась семья. Водитель погиб на месте, его жену с ребенком доставили в больницу.

Об этом инциденте проинформировал Мариупольский городской совет. Представители власти отметили, что таких случаев становится все больше, ведь российские военные не придерживаются правил дорожного движения (ПДД).

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"Такие аварии с участием российских военных стали довольно частыми случаями. Оккупанты не соблюдают никаких правил дорожного движения, считая, что им законы не писаны. Жертвами становятся мариупольцы", ― говорится в сообщении.

Напомним, что Мариуполь был серьезно разрушен во время российских бомбардировок. По некоторым данным, в городе уничтожены более 90% зданий. 86 из 89 учреждений образования разрушены.

Однако россияне вместо того, чтобы активно отстраивать захваченный Мариуполь, пытаются воздействовать на оставшихся жителей. В конце января стало известно, что они возобновили комсомол в городе. Оккупанты пытаются внушить позитивное отношение к советскому прошлому.

Ранее "Телеграф" информировал о съемке новых пропагандистских роликов в Мариуполе. На этот раз украинских военных обвинили в том, что они якобы пили кровь младенцев.