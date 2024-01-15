На Киевщине 18-летний отец убил свою новорожденную дочь из-за плача

На данный момент преступник находится под стражей

В одном из сел Киевской области произошла трагедия — отец нанес своей новорожденной дочери травму головы из-за которой она скончалась. Парень пытался ввести следствие в заблуждение и утверждал, что в смерти младенца виноваты медики. Однако экспертиза все расставила по своим местам.

Злоумышленник был задержан — ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до десяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области.

Так, в Белоцерковском районе Киевской области медики сообщили правоохранителям о смерти младенца. К месту жительства семьи немедленно прибыла следственно-оперативная группа, которая допросила родителей умершего ребенка.

Как оказалось, мать младенца пошла в магазин и оставила девочку с ее 18-летним отцом. Ребенок начал плакать и отец в приступе гнева ударил младенца по голове — именно эта травма стала смертельной для ребенка.

Стоит отметить, что злоумышленник пытался ввести следствие в заблуждение и начал рассказывать правоохранителям о том, что в смерти его дочери, якобы, виноваты халатные медики. По его словам, накануне медработники выписали его жену вместе с ребенком из больниц после лечения пневмонии у младенца. Именно на осложнения после перенесенного заболевания отец хотел "списать" смерть ребенка.

В ходе же проведения судебно-медицинского исследования стало известно, что девочка умерла из-за нанесенной ей травмы головы.

На данный момент злоумышленник находится по стражей, где он проведет ближайшие 30 суток. Расследование по данному делу продолжается. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.

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