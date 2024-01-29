"Сгорел" от температуры за три дня: в Одессе произошла ужасная трагедия с 8-летним мальчиком

Мать вызвала скорую слишком поздно

29 января в больнице Одессы в тяжелом состоянии скончался 8-летний мальчик. В медики его доставили из Березовского района.

По информации Главного управления Нацполиции Одесской области, сообщение от врачей о состоянии клинической смерти мальчика поступило в полицию вечером 28 января. Несмотря на немедленную медицинскую помощь, ребенок умер менее чем через час.

Мать мальчика сообщила, что у ее сына три дня была высокая температура, которую сбивали медикаментозно. Когда у мальчика начались судороги, 27-летняя мать вызвала скорую, однако было уже поздно.

Следователи осмотрели тело ребенка, признаков насильственной смерти не обнаружили. В настоящее время рассматривается вопрос о включении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (с отметкой естественной смерти). По статье предусмотрено лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Пока что полиция никому не предъявила обвинений.

"Причина смерти ребенка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", — добавили в полиции.

Ранее "Телеграф" писал, во Львове скончался 5-летний мальчик, впавший в кому после визита к стоматологу. Мальчик больше месяца был в коме.