Привязал корову цепью к трактору и таскал по деревне: в Хмельницкой области суд вынес приговор живодёру (фото)

Должен выплатить владелице коровы семь тысяч гривен

В Хмельницкой области суд вынес приговор по делу над издевательством над коровой. Обвиняемый 22-летний мужчина был наказан условным сроком.

Об этом стало известно из приговора Красиловского районного суда. Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы с испытательным сроком в два года. Он должен выплатить владелице коровы семь тысяч гривен.

Отметим, что в мае прошлого года он привязал корову металлической цепью к прицепу трактора и уехал. Сначала животное бежало за ним, а затем упало, получив много травм.

Издевательство над коровой

Издевательство над коровой

Адвокат обвиняемого в суде попросил учесть искреннее раскаяние своего подзащитного и его болезнь. А дочь владелицы коровы говорит, что приговор, возможно, не такой, какого заслуживает злоумышленник.

Приговор суда

"Злоумышленнику присуждено наказание в виде испытательного срока (условно) на два года. За все это время, пока мы доказывали, что над нашей коровой поиздевались, много слышала слов: "Для чего тебе это? Не теряй время и нервы. Оставь как есть!" Но не сдалась вся семья — дело доказано. Приговор, возможно, не такой, которого заслуживает злоумышленник, но приговор есть! Не буду высказывать свое мнение о правовой системе, потому что не хватит слов (будут нецензурны), поэтому умолчу ", — написала Людмила Булка.

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