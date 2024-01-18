В Днепре отец годами совращал дочек после смерти матери: как он оправдывался в суде

В суде мужчина заявил, что он старался быть любящим и заботливым папой

В Днепре отец три года развращал своих несовершеннолетних дочерей и снимал с ними порнографию. В суде мужчина отвергал все обвинения и говорил, что ничем подобным не занимался.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на приговор суда. Девочки страдали от действий отца в период с 2020 по 2023 год.

В 2014 году у мужчины умерла жена и с тех пор он сам воспитывал двух дочерей и сына с особыми потребностями. Впервые нездоровый интерес отца к старшей дочери возник в 2020 году. Он по меньшей мере четыре раза звал девочку с собой в ванную комнату, где заставлял раздеваться и трогать себя в интимных местах. Кроме того, мужчина под предлогом удаления волос в интимных местах своими руками наносил старшей дочери крем для депиляции.

Что касается младшей дочери, то отец и ее принуждал к интимным действиям. В частности, заставлял обеих дочерей надевать откровенное белье и трогать руками его гениталии. Но этого отцу показалось мало, и он решил снимать порнографию с участием своих дочерей.

Правоохранители обнаружили у мужчины 23 файла, на которых были запечатлены обнаженные части тела детей. Фото и видео интимного характера он делал при помощи мобильного телефона и скидывал на флешку. Гаджет и накопитель полицейские тоже изъяли.

Из-за трехлетнего сексуального насилия обе девочки получили тяжелые психологические травмы.

Примечательно, что мужчина не признает своей вины и заявляет, что он пытался быть любящим отцом и заботился о дочерях, как мог. Что касается порнографических фото своих дочерей, то отец отрицает свою причастность к этому и заявил, что впервые увидел эти кадры только в материалах дела.

По мнению обвиняемого, "изготовление порнографии" — это нечто масштабное, но никак не то, в чем его обвиняют. Более того, мужчина в суде продолжил настаивать на том, что не принуждал девочек трогать его гениталии и не совершал никаких интимных действий с ними.

Несмотря на попытку отвертеться, правоохранителям хватило доказательств для того, чтобы доказать вину отца троих детей. Суд признал мужчину виновным и постановил отправить его за решетку на 10 лет.

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