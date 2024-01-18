Погибшего мужчину бросили в ковш и вывезли на обочину: подробности трагедии в Тернопольской области

Нет человека — нет проблем

В Тернопольской области на обочине дороги нашли мертвым 50-летнего мужчину, который недавно устроился на работу на местное агропредприятие. Он лежал одетый в рабочую форму местного комбикормового завода и галоши на дороге у села Настасовое в снегу.

Тело погибшего обнаружили в среду, 10 января, местные жители. Об этом сообщает портал "Тернополяны".

Очевидцев поразило, что в волосах и на одежде погибшего вообще не было снега, и это, несмотря на значительную глубину сугробов на обочине дороги. Кроме того, на теле 50-летнего мужчины обнаружили следы специфической пыли с комбикормового завода.

Погибший работник агропредприятия

В ходе расследования правоохранители обнаружили, что погибший не был официально устроен на агропредприятии. Во время работы ему стало плохо и он умер прямо на территории завода. По словам местных жителей, тело погибшего один из работников погрузил в ковш и выбросил на обочину дороги, а затем вернулся к работе. Все эти действия произошли по личному приказу бывшего сотрудника полиции, уволенного недавно с громким скандалом. В настоящее время он занимает должность нового начальника по охране труда на комбикормовом заводе.

По предварительным данным, следы насильственной смерти не обнаружены, поэтому правоохранители продолжают расследование. Они уже провели обыски на территории завода, чтобы найти доказательства смерти рабочего на агропредприятии.

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