В Киеве мужчину в парке забили битой до смерти: озвучен приговор убийце (фото)

Пострадавший от полученных травм скончался в больнице

Голосеевский районный суд Киева вынес приговор злоумышленнику, который в июле прошлого года зверски избил битой случайного прохожего. От полученных травм 66-летний мужчина скончался в больнице, а преступник был задержан.

За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего мужчину приговорили к семи годам тюремного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Так, на улице Героев Мариуполя (бывшая Маршала Якубовского) в июле прошлого года 33-летний злоумышленник вместе со своим товарищем гулял по парку. В какой-то момент они заметили на одной из лавочек 66-летнего мужчину и начали к нему приставать. В ходе словестной перепалки вспыхнул конфликт и злоумышленник схватил деревянную биту и подняв потерпевшего со скамейки, начал хаотично наносить ему удары.

В результате произошедшего 66-летний мужчина получил многочисленные травмы головы и туловища. Он был экстренно доставлен в медучреждение, где в скором времени умер.

Злоумышленника задержали на месте совершения преступления сотрудники полка полиции особого назначения, которые несли службу неподалеку.

Злоумышленника посадили в тюрьму на семь лет

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 УК Украины: "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего".

Собрав все необходимые доказательства правоохранители направили обвинительный акт в суд. Голосеевский районный суд Киева признал мужчину виновным и вынес ему приговор — лишение свободы сроком на семь лет.

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