Шла в школу: на Киевщине автомобилист на "зебре" сбил 6-летнюю девочку

Пострадавшей понадобилась госпитализация

В четверг, 21 декабря, на территории села Требухов, расположенного в Киевской области, водитель совершил наезд на шестилетнюю девочку, которая шла в школу. Ребенок получил травмы различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован.

На месте происшествия работали правоохранители и медики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Киевской области.

Известно, что в селе Требухов Броварского района Киевской области водитель автомобиля Volkswagen сбил младшеклассницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла по улице Броварской. Сообщается, что девочка в момент ДТП шла в школу.

Пострадавшая каретой скорой помощи была доставлена в медучреждение. У девочки диагностировали многочисленные ссадины и ушиб головы. К счастью, ребенок отделался лишь незначительными травмами.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию. По данному факту проводится расследование.

Авария произошла в селе Требухов

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Киевщине грузовик насмерть сбил женщину на переходе (фото). Известно, что авария со смертельным исходом произошла на границе города Вишневое и села Софиевская Борщаговка. Здесь на нерегулируемом пешеходном переходе водитель грузовика совершил наезд на женщину. От полученных травм она, к сожалению, скончалась на месте аварии.