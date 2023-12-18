Мешала отдыхать: на Днепропетровщине родной брат забил до смерти больную сестру

64-летний мужчина уже взят под стражу

На Днепропетровщине в городе Каменское мужчина избил свою больную сестру. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Телесные повреждения женщине нанес ее 64-летний родной брат, проживавший с ней. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Между родственниками возникла ссора из-за того, что больная стонала, чем мешала брату отдыхать. Во время конфликта мужчина разозлился и избил свою старшую сестру кулаками и деревянной палкой.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По согласованию с Каменской окружной прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

К сожалению, домашнее насилие есть в каждой стране мира — Украина не исключение.

Что делать если вы подверглись домашнему насилию:

Вызвать полицию. Это первое действие, которое следует выполнить в случае домашнего насилия. Правоохранители помогут прекратить насилие и помочь пострадавшему.

Зафиксировать доказательства. Такие действия могут помочь полиции правильно квалифицировать преступление.

Привлеките внимание. Попытайтесь привлечь к ситуации внимание других. Обратитесь за помощью к прохожим или соседям.

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