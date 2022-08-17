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"Стрелял в кота и напоил черепаху": в Украине поймали двух живодеров, снимавших издевательства на видео

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Оба виновника за свои противоправные действия будут наказаны Новость обновлена 17 августа 2022, 12:54
Оба виновника за свои противоправные действия будут наказаны

Жестокость над животными иногда не знает границ

В Украине только за последние сутки зафиксировано два случая жесткого обращения с животными. Абсурдность ситуации добавляет то, что один из них был совершен 12-летним парнем из Раховщины, который продемонстрировал свою бесчеловечность, стреляя из пневматического оружия в кота и радостно снимая это на видео. Другой случай произошел в городе Кривой Рог, где нетрезвый 19-летний парень решил напоить пивом черепаху. Оба видео уже облетели соцсети.

Как сообщили на странице Нацполиции Закарпатья в Facebook, во время мониторинга одной из соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксировано, как школьник издевается над живым котом, стреляя в него из предмета, похожего на пневматическую винтовку.

Полицейские оперативно установили личность мальчика и отправились домой. Во время общения с семьей, было установлено, что ребенок действительно производил выстрелы из оружия по бедному животному.

Учитывая, что из-за своего малолетнего возраста школьник не может быть привлечен к ответственности, за его жесткие противоправные поступки будут отвечать родители.

В дальнейшем с семьей будут работать представители ювенальной службы.

Стоит отметить, что по этическим соображениям наша редакция не советует к просмотру издевательств над животным детям и лицам с чувствительной психикой!

Что касается ситуации, которая произошла в Кривом Роге, то там 19-летний юноша, снимая на видео, заливал пресмыкающаяся пивом и водкой. Кадры издевательства над черепахой обнародовали в одном из Телеграмм-каналов.

"В Кривом Роге 19-летний парень издевалс над черепахой в компании своих друзей. Он поил ее пивом и водкой. Все действия парень снял на камеру и опубликовал у себя на странице в Instagram ", — говорится в сообщении.

На кадрах записи видно, как юноша заливает пресмыкающееся пиво прямо в панцирь, комментируя свои действия тем, что "набухает кента".

Юношу задержали правоохранители. Во время допроса он признался, что находился в нетрезвом состоянии, и не осознавал, что делает. По его словам, черепаху он с друзьями поймал в водоеме во время рыбалки, после чего решил с ней развлечься таким жестоким способом.

В полиции Кривого Рога на факт издевательства над пресмыкающимся уже отреагировали.

Обратите внимание, что видео 18+ содержит нецензурную лексику!

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Черновцах 6-летний ребенок жесткого забил насмерть маленькую собаку. Йоркширский терьер от полученных травм погиб, а ожесточенный инцидент попал на видео.

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#Кривой Рог #Жестокость #Закарпаття #Тварини