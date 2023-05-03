В россии подростки-сатанисты жестоко убили школьницу в прямом эфире: после этого написали ее маме (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 7307
В полицию заявил отец убийцы
В россии произошло очередное громкое и жестокое преступление в отношении подростка. Не успела страна-агрессор отойти от хладнокровного нападения 11-летней школьницы на свою сверстницу в Подмосковье, как уже в Санкт-Петербурге подростки-блогеры убили школьницу прямо в эфире стрима.
Об этом сообщает популярный местный паблик "Mash".
Первого мая в Санкт-Петербурге 16-летний блогер вместе со своей приятельницей заманили 13-летнюю школьницу в лес для того, чтобы жестоко расправится с ней. При этом, судя по всему, данное убийство было просто ради убийства.
"Мотив этого убийства полностью отсутствует — с жертвой у них не было ни ссор, ни конфликтов", — пишет автор поста.
Так, подростки, пригласили в лес якобы на "интервью в необычном месте" ученицу одного из учебных заведений города.
"Её знали как отзывчивого и приветливого ребёнка. Она посещала занятия в художественной школе — вероятно, мечтала пойти по стопам мамы-известного в своих кругах модельера и свадебного дизайнера", — говорится в сообщении.
Утверждается, что выбор убийц пал именно на этого ребёнка потому, что та якобы была ведома и могла согласиться на "атмосферное интервью в лесу". К своему преступлению злоумышленники подготовились заранее и за несколько дней выкопали могилу для своей жертвы.
Прибыв в назначенное место подростки якобы вели с ней интервью в прямом эфире. Ей задавали вопросы на отвлеченные темы, чтобы та ничего не заподозрила. В какой-то момент подозреваемый подошёл со спины, достал молоток и нанес жертве не менее 10 мощных ударов.
После расправы над девочкой блогер и подельница отправили с телефона жертвы сообщения её матери — "дочь решила исчезнуть, любит маму, но домой не вернётся". Затем разбили телефон и бросили в яму вместе с телом.
В убийстве блогер сразу признался в своем Telegram-канале. Писал, что намерен совершить суицид, но чуть позже опубликовал второй пост — слишком слаб для этого, готов сдаться и сесть.
В настоящий момент блогер и его 15-летняя сообщница уже задержаны правоохранителями. В службы обратился его отец — позвонил и сказал, что сын убил девочку.
Об убийце известно, что он вынужденно посещал психолога, имел тягу к окультизму и инетерсовался сатанизмом. В школу часто надевал соотвествующие атрибуты и большое количество неоднозначных ювелирных украшений
В настоящий момент подростки дают показания. Возбуждено уголовное дело по статье — убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Максимальное наказание по этой статье — вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в россии "нацист" расстрелял детей в школе.
Также мы сообщали, что в россии мобилизованный расстрелял военкома.