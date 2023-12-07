На Киевщине подростки жестоко избили девочку: у нее сломаны пальцы и отбита печень (видео 18+)

Избиение снимали на камеру мобильного телефона

На днях в Киевской области произошло ЧП — учащиеся нескольких лицеев средь бела дня длительное время избивали и унижали свою сверстницу. У пострадавшей зафиксированы многочисленные тяжелые травмы.

Что послужило причиной конфликта между подростками — неизвестно. Об этом сообщил украинский журналист Константин Андриюк в своем Телеграм-канале "АНДРІЮК ONLINE".

Известно, что жестокое избиение подростка произошло в пгт Ракитное, которое расположено в Белоцерковском районе Киевской области. Девочки — учащиеся местных лицеев №1 и №2 — средь бела дня начали по очереди хладнокровно избивать свою сверстницу. В драке принима участие подростки в возрасте от 12 до 15 лет.

Избиение девочки произошло в пгт Ракитное Киевской области

Стоит отметить, что за избиением пострадавшей наблюдали парни, которые смеялись и подбадривали своих подруг. Девочки — подростки с особой жестокостью избивали сверстницу и снимали все происходящее на камеру мобильного телефона.

По предварительным данным, у пострадавшей девочки зафиксированы многочисленные ссадины и гематомы, а также черепно — мозговая травма. У нее отбита печень и сломаны пальцы.

Что именно стало причиной конфликта — на данный момент неизвестно. Обращались ли родители пострадавшей за помощью к правоохранителям также, к сожалению, не уточняется.

"Откуда? Откуда у них такая жестокость? А может об этом стоит спросить у некоторых "блогеров" Украины? Которые пиарят в Украине кацабские г@вносериалы. С жестокими кровавыми драками, блатной романтикой и идеологией — проломи кому-то голову и ты станешь успешным", — пишет Андриюк.

По всей видимости, журналист имеет ввиду российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", который стал очень популярен среди тиктокеров и блогеров в Украине. Данный криминальный сериал воспевает блатную романтику и показывает, как дети "бьются за асфальт" и становятся "королями" улиц проходя через криминал, разборки и драки. Есть мнение, что этот сериал может работать на пропаганду РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, в Украине блогерша-миллионница вляпалась в скандал из-за сериала "Слово пацана". Об этом рассказал украинский журналист Константин Андриюк. Он обратил внимание на новый TikTok блогерши "Симбочки", который был снят под звук из российского сериала. Примечательно, что в кадре присутствовал и ее парень — исполнитель Парфенюк, принимавший участие в Нацотборе на Евровидение.