Они не обращали внимание на ее мольбы "не издеваться"

Жестокость в среде российских школьников поражает. Недавно в Петербурге подросток открыл стрельбу в школе. Как следствие, пострадали четверо детей.

А на днях сеть поразило видео, как дети в Ярославле издеваются над ученицей школы. Ролик был обнародован в Twitter. В сообщении говорится, что девочка уже несколько лет страдает от буллинга одноклассников. В этот раз российские дети решили особенно жестоким образом унизить ребенка.

Как видно из видео, парень взял большую сухую ветку. Девочка уже лежала на земле и плакала, умоляла в слезах над ней не издеваться. Очевидно, перед этим она тоже подверглась нападению со стороны одноклассников. Парень поставил жестокий ультиматум – или она целует ему ботинок, или он бьет ей по голове палкой. Девушка не смогла на это ничего ответить, кроме мольб ее отпустить. Поэтому ребенок ударил ей по голове со всей силой, так что ветка сломалась. Свои действия он подытожил словами: "Крови нет, ладно, все".

Под громкий плач ребенка, две девушки и парень продолжили развлекаться и шутить. Девушка, которая снимала это на видео, попросила Диму сказать всем привет на камеру. После чего видео попало в сеть.

Как сообщают местные СМИ, родители ребенка написали заявление в полицию на 15-летнего хулигана. С ним разбираются правоохранители. Как выяснилось позже, девочка пыталась влиться в компанию подростков, в итоге компания избила ее палкой по голове и пошла гулять дальше. Вслед за ситуацией занялся следственный комитет россии. А вот руководство школы не считает себя виновным в ситуации.

Тем временем над детьми в российских школах издеваются и сами преподаватели. Так, в Свердловской области в одной из спецшкол непослушных учеников наказывали изнасилованием.

Еще одним средством унижения человеческого достоинства является сама школьная программа в россии. Детей заставляют петь песни о террористах, а факт существования Киева вообще стирают из учебников истории.