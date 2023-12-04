В Киеве женщина выбросила из окна многоэтажки щенка: ею уже занялись правоохранители

Злоумышленницу ждет наказание

Жительница Киева выбросила двухмесячного щенка из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Животное, от полученных травм, скончалось на месте. Трагичный инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

На месте работали правоохранители, которые оперативно установили личность злоумышленницы. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Известно, что местная жительница позвонила в полицию и сообщила о том, что по улице Архипенко из окна многоэтажного дома выбросили маленького щенка. Прибывшая на вызов оперативно-розыскная группа установила, что 29-летняя уроженка Херсонской области выбросила из окна квартиры, расположенной наседьмом этаже двухмесячного щенка.

Как оказалось, она купила собаку на местном рынке для себя. От полученных трам молодое животное скончалось на месте происшествия.

Полицейские выяснили и еще одну интересную деталь: накануне произошедшего, в отношении женщины было возбуждено уголовное производство по факту совершения грабежа в условиях военного положения.

Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 299 УК Украины: "Жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. Ее дальнейшую судьбу решит суд.

Трагедия произошла на улице Архипенка

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что пьяная хозяйка выбросила щенка с 6 этажа в Киеве. Спасатели отмечают, что, прибыв по указанному адресу, застали на месте много людей и полицию.

По словам местных жителей, владелица животного находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данному факту полицией возбуждено уголовное производство по статье "Жестокое обращение с животными".