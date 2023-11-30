Есть погибшие и много пострадавших: в Иерусалиме произошел теракт, видео (обновлено)

Число жертв трагедии растет

Утром 30 ноября на въезде в Иерусалим произошел теракт. Известно, что его исполнителями были двое палестинских боевиков.

Как пишет The Times of Israel, нападавшие были ликвидированы силами безопасности на месте инцидента. В результат обстрела пострадали восемь человек, известно также о погибших 24-летней женщине и 73-летнем мужчине.

Сначало генеральный директор службы скорой помощи "Маген Давид Адом" Эли Бин сообщил, что пять человек серьезно ранены в результате нападения. Еще двое пострадавших в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Позже стало известно, что количество жертв теракта в Иерусалиме возросло до трех человек, еще одна пожилая жертва скончалась от ранений. Число жертв теракта на въезде в Иерусалим возросло до трех.

Согласно сообщениям ивритоязычных СМИ со ссылкой на службу скорой помощи Magen David Adom, двое пожилых людей, получивших серьезные травмы во время нападения, скончались в больнице. Кроме того, 24-летний парень скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, боевики открыли огонь по автобусной остановке на улице Вейцмана, которая расположена на въезде в Иерусалим. По данным других источников, боевики совершили нападения в разных местах, но пока информация не получил подтверждения.

Напомним, что в начале октября боевики ХАМАС напали на Израиль с территории Сектора Газа. После этого израильские власти объявили войну региону, а недавно стороны заявили о начале перемирия. Не исключено, что нападение 30 ноября связано с боевыми действиями. Пока ответственность за теракт на себя никто не взял.

Ранее "Телеграф" писал о том, что перемирие будет длиться десять дней максимум. От ХАМАСа требуют освобождение 100 заложников, в то же время израильтяне освободят 300 палестинцев.