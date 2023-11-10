Трагическое ДТП на Закарпатье: из-за пьяной матери ребенка переехал грузовик (видео)

Водитель авто был трезв

В четверг, 9 ноября, в Закарпатской области в результате ДТП погибла полуторагодовалая девочка. Трагедия произошла в момент, когда ее нетрезвая мать перестала следить за ребенком.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, днем 9 ноября в полицию поступило сообщение об аварии в поселке Ясиня Раховского района. На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции и инспекторы-криминалисты провели первоочередные следственные действия и установили предварительные обстоятельства аварии.

Правоохранители установили, что происшествие произошло около 16:20. На дороге местного значения 57-летний водитель грузовика "Урал", житель села Черная Тиса, совершил наезд на малолетнего ребенка.

Правоохранители опросили очевидцев, просмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что по этой улице шла 32-летняя местная жительница со своим полуторагодовалым ребенком. Когда женщина отвлеклась и перестала следить за ребенком, девочка вышла на проезжую часть дороги, где попала под колеса грузовика.

Ребенок с места происшествия был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы. Однако от полученных травм девочка умерла.

В полиции подчеркнули, что водитель грузовика находился за рулем в трезвом состоянии. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшей, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, его поместили в изолятор временного содержания.

Грузовик, совершивший наезд на ребенка

Также сотрудники полиции освидетельствовали и мать погибшего ребенка: в ее крови зафиксировано 1,7 промилле алкоголя. Установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее действия в полиции квалифицировали как злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Следователями уже назначен ряд экспертных исследований, по заключению которых правоохранители установят все обстоятельства аварии. Следствие продолжается.

Напомним, полицейские за 10 месяцев 2023 года обнаружили около 130 тысяч водителей в состоянии опьянения, которое часто становится причиной трагических ДТП. И речь не только об алкоголе, ведь нетрезвое состояние может быть спровоцировано наркотическими препаратами, лекарствами.