Утопила сыновей 6 и 7 лет, села и рассмеялась: что грозит матери-убийце с Ровенщины

Сама исполнительница страшного преступления во всем созналась

42-летняя жительница Ровенской области утопила в реке своих малолетних сыновей. Ее уже задержали правоохранители.

О страшной трагедии стало известно еще 23 августа, а 25 августа ситуацию прокомментировали в Ровенской областной прокуратуре. Там сообщили, что женщине вручили подозрение в умышленном убийстве двух малолетних лиц (п.п.1,2 ч.2 ст. 115 УК Украины).

По данным прокуратуры, в тот день женщина со своими сыновьями 7 и 6 лет пришла на водоем в районе бывшего карьера, чтобы утопить их.

"Старшего сына она с применением силы погрузила в воду и удерживала его в таком положении до момента, пока он перестал сопротивляться. Выйдя на берег, взяла за руку меньшего сына и повела его к деревянному помосту, под которым была значительная глубина, и толкнула в воду, зная, что тот не умеет плавать. При этом, стояла на том же помосте и созерцала неизбежность утопления", — отмечают силовики.

В то же время в полиции региона сообщили, что на место трагедии прибежал глава семейства. Тело одного из малышей он достал из воды сам, но спасти его не удалось. Тело второго ребенка нашли водолазы.

Сама исполнительница страшного преступления во всем созналась. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

По информации "Суспільного", трагедия произошла в селе Сопачев. Как рассказал журналистам староста села Сергей Бойко, женщина вела себя неадекватно — после двойного убийства она сидела и улібалась.

"Видно, что совсем поехала крыша. Мы ее просили: скажи, где второй ребенок? Она не говорила сначала. Потом рассказала, что бросила его дальше", — сказал он.

Журналисты также выяснили, что еще в конце прошлого года горе-мать работала учительницей английского языка в местном лицее, куда собирались в этом году пойти и ее дети.

Теперь ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или же пожизненное заключение.

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