В рф боксер жестоко избил 12-летнего школьника (видео)

Полиция отпустила обидчика ребенка

В подмосковных Котельниках тренер по боксу побил 12-летнего мальчика. Накануне в Подмосковье рабочие побили чемпиона Европы.

О происшествии сообщает telegram-канал Mash. По информации источника, мужчина нанес 11 ударов руками и ногами по голове ребенка, после чего попытался задавить его собственным весом.

Как сообщается Mash, тренер по боксу Геннадий Мартынов сцепился с мальчиком во дворе дома. Друзья пострадавшего пытались помочь ему — один даже стрелял в боксера пульками из игрушечного пистолета, однако все было тщетно. Избиение остановил прохожий, оттащивший тренера.

Родители отвезли мальчика в травмпункт, где у того сняли побои, а затем написали заявление в полицию. По словам родителей, Мартынова вызвали на допрос и отпустили спустя 30 минут. Мужчина заявил, что школьник якобы накинулся на него с ножом, хотя видео не подтверждает слова Геннадия.

Ранее сообщалось, что трагически ушел из жизни 18-летний украинский боксер Никита Бабич.

Напомним, бывший боксер, депутат Госдумы рф Николай Валуев пригрозил российским спортсменам.