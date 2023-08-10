На Днепропетровщине мужчина с ВИЧ изнасиловал ребенка: просто вошел в дом и напал

Дети были дома сами

В городе Синельниково Днепропетровской области ранее судимый, больной ВИЧ мужчина, изнасиловал 12-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Расследование по этому делу закончено, обвинительный акт направлен в суд. Установлено, что мужчина зашел в дом, где когда-то жил его знакомый. Там уже жила другая семья с детьми. Обвиняемый понял, что 12-летняя девочка и ее младший брат дома сами, набросился на девочку и затащил ее в другую комнату, где изнасиловал ребенка.

Младший брат выбежал из дому и спрятался. Крики девочки услышали соседи, они вызвали полицию и прибежали на помощь.

Позднее стало известно, что насильник уже более 10 лет состоит на диспансерном учете по ВИЧ. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога, ему предстоит суд.

Как сообщал "Телеграф", в Киевской области задержан офицер полиции за неоднократное изнасилование 10-летнего ребенка. Девочка приходила в гости к его падчерице и в тот момент правоохранитель совершал над ней насилие.