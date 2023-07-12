"Человек с вырезанным желудком и кишками": переживший рак пригожин оказался настоящим садистом (расследование)

Атмосфера страха держалась во всех структурах главного "вагнеровца" из-за постоянных угроз, а сам он нередко применял насилие к своим подчиненным

Главарь частной российской военной компании "Вагнера" и зачинщик провального мятежа в рф евгений пригожин является человеком с садистскими наклонностями. Свою жестокость он нередко выплескивает на подчиненных и коллег.

Об этом говорится в детальном материале о пригожине, который выпустили расследователи российского СМИ "Проект", пообщавшись с десятком его знакомых и сотрудников.

Так, один из собеседников вспомнил, что однажды коллега пригожина провинился на совещании, после чего бесследно пропал. Только спустя неделю мужчина явился на работе, а на его теле были видны следы побоев. Тогда он рассказал, что несколько дней провел в подвале под офисом, где его били.

"О существовании такой практики ранее рассказывал один из важных сотрудников офиса пригожина Вячеслав Тарасов. По его словам, избиением за оплошности занимается так называемый "учитель", а на самом деле палач, который регулярно отчитывается о своей работе пригожину", — говорится в материале.

Атмосфера страха держалась во всех структурах главного "вагнеровца", поскольку было постоянное давление и угрозы.

"Нам все время давали понять, что если сделать что-то не так, то отрежут яйца", — сказал политтехнолог, работавший в Африке.

Лично пригожин также нередко применял насилие к подчиненным. Однажды он ударил шофера, чтобы тот ехал быстрее, а в другой раз толкал сотрудника с лестницы.

"Даже в кабинете у него висела фотография с головами убитых африканцев. Ее обнаружили при обысках в доме мятежника, но "Проект" впервые демонстрирует ее без купюр (осторожно, на слайде шокирующее изображение)", — говорится в сообщении.

Фото - Проект

В одном из частей расследования о пригожине "Проект" сообщил, что ранее "вагнеровец" перенес онкологическое заболевание. Несколько его сотрудников, общавшиеся с ним в последние годы, утверждают, что речь идет о раке абдоминальной области.

"Пригожин лечился от рака долгое время и проходил серьезную терапию, рассказывает один из собеседников. По его словам, сейчас "процесс образования опухоли вроде остановлен". Из-за этой болезни глава ЧВК "Вагнер" ведет здоровый образ жизни и соблюдает строгую диету. Один из многолетних сотрудников Пригожина говорит, что за последнее время лишь однажды видел, как тот позволил себе выпить стакан лимонада", — отмечается в материале.

К слову, в загородном доме пригожина есть тщательно экипированный медицинский кабинет. После начала мятежа силовики проводили обыск по месту его проживания, а прокремлевские СМИ опубликовали соответствующие фото. На одном из них была видна комната с реанимационной кроватью, аппаратом для искусственной вентиляции легких, и кислородным концентратором.

Отмечается также, что евгений пригожин проходил лечение в элитной клинике "Согаз" (у нее есть общие проекты с дочерью президента Марией Воронцовой) и стал одним их первых клиентов со статусом "супер VIP". В списке VIP-клиентов клиники журналисты ранее обнаружили некого Дмитрия Исааковича Гейлера, а во время обысков силовики нашли у пригожина паспорт на имя этого человека, но с его фотографией.

В то же время знакомые главаря "Вагнера" не исключают, что проблемы со здоровьем подтолкнули пригожина устроить вооруженный мятеж в россии.

"Это человек с вырезанным желудком и кишками!" – говорит один из его знакомых.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "вагнеровцы" жестоко убили 55-летнего россиянина Евгения Нужина, который попал в плен к ВСУ, а затем перешел на украинскую сторону. Прихвостни пригожина ударили его тяжелым молотом по голове, сняв казнь на камеру.