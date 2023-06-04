Убийство в Днепре: мужчина задушил знакомую и выбросил ее обнаженное тело на улицу

Выйти на след вероятного убийцы помог полицейский пес

За день до ужасного удара русского врага по Днепру, 2 июня, около семи утра, в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины вблизи одного из домов по улице Князя Владимира Великого в Центральном районе города.

Об этом сообщили в Днепровском районном управлении полиции.

В ходе расследования обстоятельств убийства правоохранители совместно с кинологом со служебной собакой установили, что к преступлению причастен 44-летний местный житель.

Место, где было обнаружено тело женщины

Полицейский пес взял след от вещей погибшей и привел в квартиру, где жил подозреваемый.

В результате проведенного у него обыска полицейскими были изъяты два корпуса гранаты Ф-1 и два запала типа УЗРГМ.

Изъятые у подозреваемого опасные предметы

В субботу, 3 июня, следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось об убийстве в Волынской области: муж забил до смерти жену и скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан в гостинице.