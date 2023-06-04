Убийство в Днепре: мужчина задушил знакомую и выбросил ее обнаженное тело на улицу
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Выйти на след вероятного убийцы помог полицейский пес
За день до ужасного удара русского врага по Днепру, 2 июня, около семи утра, в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины вблизи одного из домов по улице Князя Владимира Великого в Центральном районе города.
Об этом сообщили в Днепровском районном управлении полиции.
В ходе расследования обстоятельств убийства правоохранители совместно с кинологом со служебной собакой установили, что к преступлению причастен 44-летний местный житель.
Полицейский пес взял след от вещей погибшей и привел в квартиру, где жил подозреваемый.
В результате проведенного у него обыска полицейскими были изъяты два корпуса гранаты Ф-1 и два запала типа УЗРГМ.
В субботу, 3 июня, следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось об убийстве в Волынской области: муж забил до смерти жену и скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан в гостинице.