"Продвигаемся": Сырский показал впечатляющее видео боя в окрестностях Бахмута
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На опубликованных кадрах можно увидеть настоящий штурм вражеских позиций
Украинские воины продолжают продвигаться под Бахмутом. Новое впечатляющее видео с передовой опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на Telegram-канал военного.
На опубликованных кадрах можно увидеть настоящий штурм вражеских позиций в исполнении Третей штурмовой бригады, в которой воюют ветераны "Азова". Наши бойцы метр за метром кропотливо и профессионально продолжают освобождать украинскую землю от российских захватчиков.
"Окрестности Бахмута. Силы обороны продолжают продвигаться вперед и уничтожать врага", — подписал видео Сырский.
Судя по видео, российские войска в этой битве понесли значительные потери, а наши воины закрепились на уже захваченных позициях противника.
Напомним, что несмотря на то, что противник спустя почти год штурмовых действий находится в Бахмуте, украинские войска обходят город с флангов, откуда в страхе бежала регулярная армия рф. Сам же генерал Сырский, побывав на передовой, назвал сложившуюся ситуацию для россиян "мышеловкой".
Ранее мы писали о том, что корреспондент "Телеграфа" сделал свежую порцию снимков с передовой под Бахмутом.