"Продвигаемся": Сырский показал впечатляющее видео боя в окрестностях Бахмута

На опубликованных кадрах можно увидеть настоящий штурм вражеских позиций

Украинские воины продолжают продвигаться под Бахмутом. Новое впечатляющее видео с передовой опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на Telegram-канал военного.

На опубликованных кадрах можно увидеть настоящий штурм вражеских позиций в исполнении Третей штурмовой бригады, в которой воюют ветераны "Азова". Наши бойцы метр за метром кропотливо и профессионально продолжают освобождать украинскую землю от российских захватчиков.

"Окрестности Бахмута. Силы обороны продолжают продвигаться вперед и уничтожать врага", — подписал видео Сырский.

Судя по видео, российские войска в этой битве понесли значительные потери, а наши воины закрепились на уже захваченных позициях противника.

Напомним, что несмотря на то, что противник спустя почти год штурмовых действий находится в Бахмуте, украинские войска обходят город с флангов, откуда в страхе бежала регулярная армия рф. Сам же генерал Сырский, побывав на передовой, назвал сложившуюся ситуацию для россиян "мышеловкой".

Ранее мы писали о том, что корреспондент "Телеграфа" сделал свежую порцию снимков с передовой под Бахмутом.