Бои за ДАП начались с позорной для россиян истории, которая уже тогда показала, что воевать они не умеют

Утро пятницы в оккупированном Донецке началось с мощных взрывов — город был обстрелян из РСЗО, а ровно 9 лет назад — 26 мая 2014 года, начались бои за донецкий аэропорт.

Историю напомнил журналист Денис Казанский.

"В тот день российские "освободители" впервые продемонстрировали свои выдающиеся способности, перестреляв друг-друга в ходе первого же столкновения. Прибывшие из россии наемники (так называемый отряд "Искра"), отступая из аэропорта на двух "Камазах", напоролись на засаду боевиков батальона "Восток" под командованием Александра Ходаковского. Те приняли их за наступающий Правый сектор и расстреляли", — рассказал он о "геройствах" россиян.

Тогда, пишет Казанский, Ходаковского обвиняли в предательстве — якобы работал на Рината Ахметова и перебил русских наемников, чтобы устранить конкурирующую банду. Позднее, когда стало очевидно, что россия не умеет воевать, стало понятно, что это скорее не злой умысел, а просто обычный для воинов "русского мира" эпизод.

"Бонусом выкладываю видео расстрелянного КАМАЗа, которое ранее не публиковалось. Местные ватники еще не поняли, что произошло и думают, что российских оккупантов расстреляли "украинские фашисты", — написал журналист.

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Напомним, бои за установление контроля над международным аэропортом, который имеет стратегическое значение, продолжались с 26 мая 2014 до 21 января 2015 года. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов". Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как коллаборант и боевик т.н. "ДНР" Александр Ходаковский открыто признался, зачем рф уничтожила Мариуполь. По его словам, город стал для россии преградой на пути следования армии. Чтобы уменьшить количество погибших захватчиков было принято решение систематически уничтожать Мариуполь и все живое в нем.