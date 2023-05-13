Насильников оставили на свободе: на Закарпатье суд отказал в избрании меры пресечения обидчикам несовершеннолетней

Суд без вызова сторон рассмотрел ходатайство и не удовлетворил его

В Закарпатской области состоялось заседание областного апелляционного суда, который рассмотрел ходатайство прокуратуры по резонансному делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней, но так и не взял насильников под стражу.

Об этом сообщили в юридической фирме "Миллер", выступившей на стороне защиты интересов пострадавшей девушки.

Юристы отметили, что удивлены решением апелляционного суда.

"Суд без вызова сторон рассмотрел ходатайство и не удовлетворил его. При этом сам сослался на главу 18 УПК Украины, в которой четко указано, что рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения осуществляется с участием прокурора, обвиняемого, его защитника. Но ни позиция прокурора относительно рисков, ни мнение обвиняемых, суду, вероятно, не было интересным", — отмечают юристы.

Прокуратура же настаивала на необходимости применить меру пресечения из-за рисков, что обвиняемые будут скрываться от суда, чтобы избежать ответственности, ведь живут они максимально близко к границе, не подлежат мобилизации и не имеют запрета на пересечение государственной границы, так как являются несовершеннолетними. Также они достаточно хорошо знают местность, чтобы пересечь границу вне КПП.

Кроме того, обидчики могут давить на потерпевшую и свидетелей с требованием изменить показания, так как все находятся в одном населенном пункте.

"В отличие от первой инстанции, где обвиняемые понимали, что, вероятно, их освободят от отбывания наказания условно, сейчас ситуация изменилась. Ведь и сама прокуратура высказала свою категорическую позицию: выбрать реальное отбывание наказания. Поэтому риски абсолютно обоснованы. А позиция суда относительно нецелесообразность применения любого предохранительного, достаточно противоречива", — говорится в сообщении компании Миллер.

Напомним, что в конце августа 2021 года в селе Верхние Ворота Закарпатской области трое подростков пригласили знакомую школьницу в подвал, где насиловали ее и снимали это на видео, которое потом обнародовали в интернете. Так как девушка жила с бабушкой (родители были на заработках), то именно бабушка обратилась в полицию через три недели после самого факта изнасилования, когда уже видео со сценами изнасилования гуляло по интернету. Суд вынес приговор насильникам – 5 лет условно с испытательным сроком 2 года. Впоследствии стали известны подробности. Оказывается, у девочки не было адвоката, и ее защищала в суде социальная служба защиты детей местного сельсовета. А в этой социальной службе работает мама одного из насильников. В свою очередь, в прокуратуре Закарпатской области поначалу заявили, что не будут обжаловать приговор суда.

Однако дело вызвало значительный резонанс. Защитить честь девушки взялись лучшие адвокаты Украины. Этим случаем заинтересовались и органы власти. Скорее всего именно резонанс заставил органы прокуратуры изменить свое решение. Также стало понятно, почему прокуратура не хотела обжаловать приговор суда, ведь это была инициатива прокурора перевести обвинения насильникам в более снисходительную статью. Впоследствии в прокуратуре Закарпатской области сообщили, что прокуратура подала апелляцию на решение суда с требованием отменить приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области и вынести новый приговор судом апелляционной инстанции. И вот заседание Закарпатского апелляционного суда состоялось, но насильников так и не заключили под стражу.

"На данный момент наши адвокаты готовятся к судебным заседаниям, ведь мы убеждены, что за подобные преступления обидчики должны нести реальное наказание ", — заверили защитники пострадавшей девушки.

Напомним, что в резонансном деле больше всего внимания привлекла судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканыч, которая освободила обвиняемых от ответственности, приговорив их к двум годам условно. При этом дело провели по статье 153 Уголовного кодекса Украины о сексуальном насилии, совершенном без проникновения, в то время как ожидалась статья 152 об изнасиловании, согласно которой предусмотрено более суровое наказание.