В россии актер совершил публичный суицид: не выдержал давления из-за антивоенной позиции (видео)

Актер заявил, что последний год на него оказывают давление в театре, и решил вскрыть вены

В российской Республике Бурятия актер Государственного русского драматического театра имени Бестужева Артур Шувалов порезал вены прямо на сцене. Его возмутило увольнение руководителя за антивоенную позицию и политика нынешнего руководства.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Большинство актеров выступали против войны с Украиной, за что на них оказывалось всяческое давление.

Шувалов рассказал, что руководство театра в Улан-Удэ угрожало уволить его и коллег за поддержку бывшего руководителя Сергея Левицкого, который осудил войну в Украине. Актер заявил, что устал от угроз и преследований, после чего перед полным залом порезал вены на левой руке канцелярским ножом.

"На протяжении года меня пытаются уволить, унижают, лишают работы, денег. Сегодня уволили мою жену Светлану Полянскую. Я не хочу с этим мириться… Простите, пожалуйста, меня. Я устал. Хочу сказать: Вячеслав Михайлович Дьяченко, Наталья Николаевна Светозарова (директор театра. – ред.) – эти люди виноваты в моей смерти", – заявил Шувалов со сцены, когда труппа вышла на поклон после выступления.

Сейчас актер находится в больнице. Сообщается, что большинство актеров российского театра также, как и бывший худрук, осудили войну в Украине. В частности, они срывали плакаты с буквой Z со здания театра.

Что касается нового руководителя театра Вячеслава Дьяченко, то он назвал актеров "представителями древнейшей профессии" и сказал, что намерен ставить спектакли "попроще и попонятнее обычным людям". Но это не совпадало с интересами труппы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что путинист Григорий Лепс посетил оккупированнй Донецк и заявил, что раненных оккупантв не обязательно лечить лекарствами, можно им просто спеть.