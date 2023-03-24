Ударила отверткой в грудь: в Одессе женщина лишила любимого жизни колюще-режущим предметом
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За совершение преступления женщину могут лишить свободы сроком от семи до пятнадцати лет
В городе Одесса, постоянно страдающем от "языковых скандалов" и обстрелов врага, в ночь с субботы на воскресенье в одном из общежитий на улице Академика Королева произошла трагедия: 44-летняя женщина ударила колюще-режущим предметом в грудь младшего на год мужчину, чего тот погиб на месте.
Об инциденте сообщили в областном отделении Нацполиции.
"Правоохранители установили, что во время хмельного застолья между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого мужчине был нанесен смертельный удар. Причины ссоры с сожителем гражданка вспомнить не смогла" – говорится в сообщении полиции.
Соседи семейной пары вызвали карету скорой помощи, и в полицию сообщение поступило от врачей.
С места происшествия полицейские изъяли отвертку и ножи. В рамках следствия назначен ряд экспертиз, в том числе и та, в ходе которой будет установлено, каким именно предметом погибшему было нанесено телесное повреждение.
В настоящее время женщина задержана, ей сообщено о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку (умышленному убийству). Согласно ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины такое преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Подозреваемая в настоящее время находится в изоляторе временного содержания, следователи хлопочут о применении в отношении нее меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что под Одессой женщина пыталась отравить родную мать, а затем убила ее кочергой.