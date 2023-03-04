"Даже подумать не мог, что несовершеннолетняя": под Ровно мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку и она забеременела

Злоумышленник применил силу к девочке, хоть и знал, что она еще, по сути, ребенок

В Ровенской области, где в ноябре прошлого года парень убил девушку молотком, суд на днях вынес решение по еще одному резонансному делу: 31-летний мужчина признан виновным в изнасиловании малолетней девочки (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

О деталях инцидента рассказали в Ровенской областной прокуратуре.

Согласно информации правоохранителей, в 2019 году мужчина, являющийся родным братом отчима девочки, вступил с ней в половой акт. При этом сделал он это против ее воли, достоверно зная, что ребенку не было еще и 14 лет.

В результате противоправных действий малолетняя забеременела и родила ребенка.

В суде злоумышленник во избежание уголовной ответственности пытался доказать, что у него не было намерения насиловать несовершеннолетнюю и что он, дескать, не знал, что девочке всего 12 лет.

Однако причастность мужчины к преступлению была подтверждена на суде рядом неопровержимых доказательств.

Изучив их, Костопольский районный суд признал мужчину виновным в изнасиловании малолетней девочки и приговорил к лишению свободы сроком на 8 лет. Кроме того, сведения о насильнике подлежало внести в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Не согласившись с таким решением суда, защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу, в которой просил изменить приговор, переквалифицировав действия подзащитного по статье о действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 155 УК Украины).

Однако Ровенский апелляционный суд, проверив приговор в рамках апелляционной жалобы и заслушав доводы прокурора, оставил решение Костопольского районного суда без изменений, а апелляционную жалобу защитника – без удовлетворения.

Ранее сообщалось о том, что недавно в Хмельницкой области суд вынес приговор по делу мужчины, который зарезал младшего сына и ранил старшего.