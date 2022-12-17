Заломил руки и бросил на диван: под Тернополем осудили мужчину, который насиловал родную мать

Помимо изнасилования мужчина неоднократно нарушал закон

Применение силы к другому человеку всегда вызывает осуждение, тем более, если жертвой недобрых действий становится близкий и даже родной человек. Именно такое преступление совершил в Тернопольской области бывший зэк, который издевался над родной матерью.

Об этом пишет местное издание со ссылкой на решение суда.

"Збаражский районный суд Тернопольской области на закрытом судебном заседании вынес приговор молодому мужчине, который издевался над своим самым родным человеком", — говорится в сообщении.

Известно, что у мужчины уже были проблемы с законом за аналогичные преступления. Однако на путь исправления и перевоспитания он не стал. По данным следствия, в апреле 2019 года у находившегося в доме своей матери рецидивиста возник преступный умысел совершить над ней сексуальное насилие.

Когда женщина готовила обед на кухне, родной сын схватил ее, закрыл рукой рот и, взяв в руки кухонный нож, пригрозил убийством. Потерпевшая начала оказывать активное физическое сопротивление. Но сын бросил ее на диван, заломил руки и изнасиловал.

Тогда напуганная женщина не обратилась в полицию, так как боялась за свою жизнь. К сожалению, через несколько месяцев инцидент повторился…

В материалах дела говорится, что обвиняемый, кроме насилия над матерью, причастен к употреблению и выращиванию конопли, краже машины, избиению сестры и знакомого… В конце концов, жертвы решились обратиться в полицию и преступника забрали в СИЗО.

Свою вину он признал и даже подписал с прокурором соглашение о признании виновности. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на шесть лет.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве крестный отец применил силу к своей крестнице, за что поплатился пятью годами лишения свободы.