Убила свекровь шваброй: в Хмельницкой области женщина лишила жизни мать мужа
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В ходе выяснения отношений злоумышленница нанесла пенсионерке 20 ударов шваброй по голове
В Хмельницкой области, где в ноябре прошлого года "разборки" между родственниками завершились убийством, недавно произошел еще один инцидент со смертельным исходом.
О нем рассказали в Хмельницкой областной прокуратуре.
По информации правоохранителей, трагедия разыгралась в городе Изяслав – там в доме 80-летней женщины проживали ее родной сын и невестка.
Пара ухаживала за хозяйкой дома, но отношения между невесткой и свекровью не складывались: часто возникали ссоры и конфликты. Во время одного из них невестка забила 80-летнюю свекровь до смерти.
"Схватила то, что было под рукой – деревянную швабру, которой нанесла около 20 ударов по голове потерпевшей и многочисленные ушибы по другим частям тела. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия", — отметили в ведомстве.
В результате произошедшего 58-летняя жительница Изяслава признана виновной в умышленном убийстве и приговорена к 7 годам лишения свободы.
Напомним, что накануне новогодних праздников суд в Хмельницкой области суд признал 51-летнего мужчину виновным в покушении на изнасилование и повторном изнасиловании своей падчерицы. Впервые негодяй надругался над ребенком, когда девочке было 11 лет.