Ударил кухонным ножом в грудь: в Хмельницкой области пасынок убил отчима

За убийство житель Теофиполя осужден на 9 с половиной лет

В Хмельницкой области, где недавно фиксировались затруднения с интернетом из-за обстрелов врага, суд вынес решение по делу об убийстве пасынком отчима.

Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

Сам инцидент произошел 24 июня текущего года и был вызван, очевидно, непростыми отношениями между 25-летним пасынком и его 53-летним отчимом.

Сообщается, что мужчины повздорили на кухне, и находившийся в состоянии алкогольного опьянения молодой человек решил, вероятно, прибегнуть к холодному оружию как "последнему аргументу" в споре.

Он выходил кухонный нож и ударил отца в грудь. От полученного ранения тот скончался на месте.

Приговором Теофипольского районного суда молодой человек признан виновным по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), и, согласно приговору, проведет 9 лет 6 месяцев в местах лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее "Телеграф" писал о не менее печальном инциденте, который произошел в Запорожье: там мужчина лишил жизни собственного сына.