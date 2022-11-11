Двойное убийство под Полтавой: супругов лишили жизни и выбросили тела на свалку

Подозреваемый может быть причастен к другим преступлениям на территории города и района

В начале ноября полиция Полтавской области получила оперативную информацию об убийстве нескольких человек на территории Кременчуга, которые беспокоили местное население не меньше, чем обстрелы города врагом.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Чтобы пресечь слухи об орудующем в населенном пункте маньяке, правоохранители провели расследование, по результатам которого задержали 29-летнего жителя Кременчуга, "обоснованно подозреваемого в лишении жизни женщины и мужчины".

На месте предполагаемого убийства

После проведения всех необходимых экспертиз фигуранту дела сообщили о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного статьей 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

"Досудебным расследованием собраны доказательства причастности подозреваемого к убийству 33-летней женщины и мужчины, 1972 года рождения. Тела погибших обнаружены на городской свалке во время проведения следственных действий", — сказано в сообщении полиции.

Сообщение полиции

Расследование по данному делу продолжается, потому что у правоохранителей есть основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к другим аналогичным преступлениям на территории города и района.

Ранее сообщалось о жутком убийстве в Одессе: мужчина перерезал матери горло и сгорел вместе с ней в квартире.