Приехал заступиться за мать: под Тернополем мужчина "случайно" зарезал пасынка

При осмотре тела эксперт обнаружил проникающее ножевое ранение в области сердца

В Тернопольской области произошла семейная ссора, закончившаяся смертельным исходом. В отличие от инцидента под Хмельницком здесь все произошло наоборот – отчим лишил жизни пасынка.

Об убийстве рассказали в областном Отделе коммуникации Нацполиции.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что на днях между местной жительницей и ее гражданским мужем возник спор, в результате которого мужчина попытался применить силу.

Не желая стать жертвой избиения, женщина сбежала к соседям и оттуда позвонила сыну, рассказав о случившемся.

Пасынок решил заступиться за мать и приехал на "разборки" к отчиму. К сожалению, выяснение отношений закончились смертью 43-летнего мужчины.

По версии подозреваемого, у него на поясе висел нож, и когда между ним и пасынком началась потасовка, они оба упали на землю, и при этом лезвие смертельно ранило родственника.

Орудие убийства

После спора мужчина пошел к соседям и сообщил сожительнице, что ее сыну плохо, и он истекает кровью.

Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили при осмотре тела проникающее ножевое ранение в области сердца.

Насколько версия о "случайном" убийстве соответствует истине, установят судебно-медицинская экспертиза и следователи.

Пока же подозреваемому объявили подозрение в преднамеренном убийстве избрали меру пресечения — содержание под стражей. Продолжается следствие.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Краматорске спор двух мужчине закончился тем, что один из них убил другого лопатой и решил "спрятать" тело на улице.