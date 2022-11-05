Приехал заступиться за мать: под Тернополем мужчина "случайно" зарезал пасынка
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
При осмотре тела эксперт обнаружил проникающее ножевое ранение в области сердца
В Тернопольской области произошла семейная ссора, закончившаяся смертельным исходом. В отличие от инцидента под Хмельницком здесь все произошло наоборот – отчим лишил жизни пасынка.
Об убийстве рассказали в областном Отделе коммуникации Нацполиции.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что на днях между местной жительницей и ее гражданским мужем возник спор, в результате которого мужчина попытался применить силу.
Не желая стать жертвой избиения, женщина сбежала к соседям и оттуда позвонила сыну, рассказав о случившемся.
Пасынок решил заступиться за мать и приехал на "разборки" к отчиму. К сожалению, выяснение отношений закончились смертью 43-летнего мужчины.
По версии подозреваемого, у него на поясе висел нож, и когда между ним и пасынком началась потасовка, они оба упали на землю, и при этом лезвие смертельно ранило родственника.
После спора мужчина пошел к соседям и сообщил сожительнице, что ее сыну плохо, и он истекает кровью.
Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили при осмотре тела проникающее ножевое ранение в области сердца.
Насколько версия о "случайном" убийстве соответствует истине, установят судебно-медицинская экспертиза и следователи.
Пока же подозреваемому объявили подозрение в преднамеренном убийстве избрали меру пресечения — содержание под стражей. Продолжается следствие.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в Краматорске спор двух мужчине закончился тем, что один из них убил другого лопатой и решил "спрятать" тело на улице.