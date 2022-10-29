Семейная ссора переросла в убийство

В регулярно обстреливаемом врагом Запорожье произошла трагедия с местным жителем, молодым мужчиной: его убил родной отец, при этом причиной, повлекшей смерть, стали семейные "разборки".

Об этом сообщили в областном отделении полиции.

Согласно информации правоохранителей, на днях в одно из местных отделений полиции поступило сообщение о том, что в частном доме на территории Шевченковского района города мужчина получил ножевое ранение в область сердца.

Прибыв на место инцидента, полицейские обнаружили тело 33-летнего мужчины, который проживал в доме вместе с родителями.

Проведя все необходимые для подобных случаев следственные процедуры, криминалисты установили, что убийцей является отец погибшего — 57-летний пенсионер.

Орудие убийства

По предварительной информации, убитый молодой человек в течение последних двух лет почти ежедневно употреблял алкогольные напитки. В день своей смерти он также находился в состоянии опьянения и начал ссору. Постепенно конфликт перерос в драку, в ходе которой отец нанес сыну смертельный удар ножом в область сердца. Прибывшим на место происшествия медицинским работникам скорой помощи оставалось только констатировать смерть молодого мужчины.

По факту преступления возбуждено уголовное производство. Санкция инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривает лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Отец убитого

Ранее "Телеграф" писал, что в соседней с Запорожьем Днепропетровской областью причиной убийства стала политика: сын зарезал отца, который поддерживал политику кремлевского диктатора путина.