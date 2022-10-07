Травмированы шесть человек: на Львовщине произошло серьезное столкновение автомобилей

В результате ДТП открыто уголовное производство

Во Львовской области в ночь на 7 октября произошла ужасная автомобильная авария. При участии двух автомобилей произошло столкновение, которое привело к нескольким травмированным, находящимся сейчас в больнице.

Об этом сообщило Главное правление ГСЧС Украины во Львовской области. Как отмечается, ДТП произошло 6 октября, около 23.20, на автодороге "Мостиска-Самбор-Борислав-Дрогобыч" в селе Бисковичи Самборского района Львовской области.

"06 октября в 23:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в с. Бисковичи Самборского района произошло столкновение автомобиля "Opel Vivaro" и автомобиля "Opel Corsa". К месту происшествия были направлены спасатели 12-й государственной пожарно-спасательной части г. Самбор", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что водитель автомобиля "Opel Corsa", 21-летний житель одного из сел района, столкнулся с автомобилем "Opel Vivaro", которым управляла 39-летняя жительница Самбора. В результате столкновения есть шесть пострадавших, в том числе четверо пожилых женщин. Водители также получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения вместе с четырьмя пенсионерками.

Кроме того, ГУ ГСЧС отмечает, что к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники. По факту следователи Львовской области открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сообщение ГУ ГСЧС Львовщины

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Ужгороде произошло ужасное ДТП, где травмировались два водителя. Один из них погиб.